В Омске врачи вернули зрение семимесячному малышу

Омские врачи-офтальмологи провели сложнейшую операцию маленькому пациенту.

Источник: Freepik

В Омске провели операцию по восстановлению зрения семимесячному малышу. Для омских врачей-офтальмологов такой маленький пациент -первый случай в практике.

Мальчик родился с врожденной наследственной аномалией — катарактой обоих глаз. Он почти ничего не видел. Заметить патологию в младенчестве сложно. Первые симптомы обнаружили в три месяца. Для консультации обращались в Новосибирск, но операцию доверили омским специалистам.

Малышу потребовалось две операции с перерывом в две недели. Мальчику под общим наркозом заменили хрусталики на обоих глазах.

Как сообщили в региональном минздраве, раньше подобного в омской больнице не делали. С момента операции прошла неделя. Сейчас ребёнок видит, следит за игрушками, реагирует на свет и радостно встречает маму.

Ранее мы писали, как омские врачи-офтальмологи вернули зрение 86-летней пациентке после 20 лет слепоты.