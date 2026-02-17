В Омске врачи вернули зрение семимесячному малышу

Мальчик родился с врожденной наследственной аномалией — катарактой обоих глаз. Он почти ничего не видел. Заметить патологию в младенчестве сложно. Первые симптомы обнаружили в три месяца. Для консультации обращались в Новосибирск, но операцию доверили омским специалистам.