Владимир Путин наградил семью из Иркутской области орденом «Родительская слава»

IrkutskMedia, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин наградил семью Жуковых из Иркутской области орденом «Родительская слава». Медалями ордена также были удостоены 10 семей из разных регионов страны.
Как сообщается в указе, подписанном главой государства, звание матери-героини присвоено Марем Боковой из Республики Ингушетия.
Напомним, государственной награды за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-практической деятельности и многолетнюю добросовестную работу удостоена член Общественной палаты Иркутска Елена Метелева. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 29 декабря.