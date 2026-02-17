Ричмонд
Владимир Путин наградил семью из Иркутской области орденом «Родительская слава»

Медалями ордена были удостоены 10 семей из разных регионов страны.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин наградил семью Жуковых из Иркутской области орденом «Родительская слава». Медалями ордена также были удостоены 10 семей из разных регионов страны.

Как сообщается в указе, подписанном главой государства, звание матери-героини присвоено Марем Боковой из Республики Ингушетия.

Напомним, государственной награды за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-практической деятельности и многолетнюю добросовестную работу удостоена член Общественной палаты Иркутска Елена Метелева. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 29 декабря.