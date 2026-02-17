Забор глубинной воды из Байкала вырос в 1,5 раза — что происходит с озером

IrkutskMedia, 17 февраля. Стало известно, что компании увеличили забор глубинной воды из озера Байкал для розлива питьевой воды: с 2014 года объем вырос в 1,5 раза. Об этом сообщила Российская газета (18+) по итогам анализа государственных докладов Минприроды. Рост связан с развитием индустрии бутилирования, однако, по оценкам ученых и регуляторов, он не угрожает экосистеме, поскольку составляет доли процента от естественного водообмена озера.