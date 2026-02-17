Забор глубинной воды из Байкала вырос в 1,5 раза — что происходит с озером

IrkutskMedia, 17 февраля. Стало известно, что компании увеличили забор глубинной воды из озера Байкал для розлива питьевой воды: с 2014 года объем вырос в 1,5 раза. Об этом сообщила Российская газета (18+) по итогам анализа государственных докладов Минприроды. Рост связан с развитием индустрии бутилирования, однако, по оценкам ученых и регуляторов, он не угрожает экосистеме, поскольку составляет доли процента от естественного водообмена озера.
Фактический забор глубинной воды увеличился примерно со 100 до 164 тысяч куб. метров в год, при этом разрешенные лимиты остаются значительно выше и не пересматривались. В Росводресурсах подчеркивают: речь идет о крайне малых объемах — менее одной тысячной процента годового стока, который проходит через Ангару.
Ученые отмечают, что экосистема Байкала ежегодно воспроизводит около 60 куб. км воды, а нынешний водозабор эквивалентен нескольким минутам естественного стока. По их мнению, при строгом контроле и соблюдении технологий розлив воды остается одной из наименее рискованных форм хозяйственной деятельности. Дополнительный аргумент — экономический эффект для прибайкальских поселков: рабочие места, налоги и инвестиции в инфраструктуру.
Доктор биологических наук директор Научно-исследовательского института биологии озера Байкал (ИГУ) Максим Тимофеев считает, что если индустрия розлива встроена в систему строгого регулирования, то она не просто «не вредит», а может становиться союзником сохранения озера.
Ранее ученые установили, что частицы микропластика в Байкале концентрируются преимущественно вблизи судовых причалов, в ледовом покрове и в зарослях водных растений. При этом общий уровень загрязнения озера оказался ниже, чем в большинстве других изученных озер мира. Полученные данные позволят точнее оценивать экологическое состояние Байкала, который является домом для множества уникальных видов флоры и фауны. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Environments (16+).