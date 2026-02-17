Два предприятия Канска понесут уголовную ответственность из-за превышения выбросов в четыре раза

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в Канске и Назарове вступает в силу ограничение на использование твёрдого топлива юридическими лицами и ИП, речь идет о запрете использования некоторых видов угля (бурого, каменного, антрацита). Кроме того, котельное оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям, в том числе иметь минимальный КПД — 84%.