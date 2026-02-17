Два предприятия Канска понесут уголовную ответственность из-за превышения выбросов в четыре раза

Нарушение зафиксировали в ходе обследования территории предприятий в Северо-западном промышленном районе города. Две организации, занимающиеся производством пиломатериалов, эксплуатировали один общий котел. Оборудование работало без газоочистных фильтров.
Проверку проводили с привлечением передвижной лаборатории краевого центра мониторинга. Исследования показали превышение предельно допустимой концентрации бенз (а)пирена почти в четыре раза. Экологическая экспертиза подтвердила, что источником загрязнения стала деятельность этих предприятий.
Работа по выявлению экологических нарушений продолжается. За 2025 год в Канске в ходе надзорных мероприятий проверили 42 предприятия. По итогам возбуждено 6 уголовных дел, поданы 4 иска о признании деятельности компаний незаконной.
Из-за незаконного размещения отходов лесопиления, золы и других отходов на почве рассчитан ущерб на сумму свыше 95 млн рублей. Материалы направлены в прокуратуру.
В Минэкологии края отмечают, что на сегодняшний день в Канске зафиксировано самое большое количество экологических правонарушений в регионе.
Напомним, что с 1 сентября 2026 года в Канске и Назарове вступает в силу ограничение на использование твёрдого топлива юридическими лицами и ИП, речь идет о запрете использования некоторых видов угля (бурого, каменного, антрацита). Кроме того, котельное оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям, в том числе иметь минимальный КПД — 84%.