Директор зоопарка «Садгород» и её дети остались без жилища после пожара

После тушения строение признано непригодным для проживания, специалисты оценивают объём восстановительных работ.

Источник: Аргументы и факты

Директор зоопарка «Садгород» во Владивостоке Алена Асновина и её дети 10 и 12 лет остались без крыши над головой после пожара в их доме на территории учреждения. О случившемся сообщили сотрудники зоопарка.

Напомним, возгорание вечером 16 февраля началось с сарая, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом дом.

В сообщении работников «Садгорода» уточняется, что при пожаре были уничтожены кровля, третий этаж и межэтажные перекрытия здания. Повреждена часть мебели и оборудования, сгорели документы, одежда и школьные учебники детей, а также другие личные вещи семьи.

После тушения строение оказалось залито водой и в нынешнем состоянии не пригодно для проживания. Необходима оценка ущерба и объёма восстановительных работ специалистами.

Сотрудники зоопарка отметили, что животные и посетители не пострадали. Учреждение продолжает работу в штатном режиме. Коллектив «Садгорода» обратился к жителям Владивостока и Приморского края с просьбой о посильной помощи семье их директора — вещами и денежными средствами.