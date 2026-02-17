В Красноярском крае пишут этнодиктант на пяти языках коренных народов

Площадки открылись в школах, библиотеках, методических центрах и учреждениях культуры. Присоединиться могут все желающие независимо от возраста, национальности и уровня подготовки. Для одних это возможность проверить свои знания, для других — сделать первые шаги в изучении родного языка.