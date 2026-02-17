Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пишут этнодиктант на пяти языках коренных народов

В северных территориях Красноярского края проходит ежегодная всероссийская акция.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пишут этнодиктант на пяти языках коренных малочисленных народов. Ежегодная всероссийская образовательно-просветительская акция проходит с 16 по 25 февраля. В ней принимают участие представители пяти этносов региона — долганы, нганасаны, ненцы, эвенки и энцы. В этом году тексты объединены темой «Моя малая родина».

Площадки открылись в школах, библиотеках, методических центрах и учреждениях культуры. Присоединиться могут все желающие независимо от возраста, национальности и уровня подготовки. Для одних это возможность проверить свои знания, для других — сделать первые шаги в изучении родного языка.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, итоги акции подведут до конца марта 2026 года.