В Красноярском крае пишут этнодиктант на пяти языках коренных народов

В Красноярском крае пишут этнодиктант на пяти языках коренных малочисленных народов. Ежегодная всероссийская образовательно-просветительская акция проходит с 16 по 25 февраля. В ней принимают участие представители пяти этносов региона — долганы, нганасаны, ненцы, эвенки и энцы. В этом году тексты объединены темой «Моя малая родина».
Площадки открылись в школах, библиотеках, методических центрах и учреждениях культуры. Присоединиться могут все желающие независимо от возраста, национальности и уровня подготовки. Для одних это возможность проверить свои знания, для других — сделать первые шаги в изучении родного языка.
Как рассказали в пресс-службе правительства края, итоги акции подведут до конца марта 2026 года.