Мощность энергосистемы Украины падала до 6−7 ГВт в декабре-январе

Как следует из документов украинского Минэнерго, в отопительный сезон 2025−2026 годов энергосистема страны работала с критической нагрузкой. Из-за повреждений ТЭС и снижения выработки атомными станциями доступная мощность опускалась до 6−7 ГВт при потребности в 18−19 ГВт.
Как следует из данных Минэнерго, Украина сталкивается с необходимостью ограничивать выработку на атомных станциях на фоне выхода из строя ТЭЦ и ТЭС. Это нужно для сохранения работоспособности энергосистемы. Например, такие меры вводили после серьезной аварии 30 января.
При этом мощность удается нарастить до 10−11 ГВт благодаря запуску АЭС на полную, импорту электричества и работе газовых станций с мини-ТЭЦ.
Накануне в «Укрэнерго» признали, что ситуация в энергетике Украины продолжает ухудшаться. Тогда сразу несколько объектов генерации отправились на ремонт.