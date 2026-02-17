Мощность энергосистемы Украины падала до 6−7 ГВт в декабре-январе

Как следует из данных Минэнерго, Украина сталкивается с необходимостью ограничивать выработку на атомных станциях на фоне выхода из строя ТЭЦ и ТЭС. Это нужно для сохранения работоспособности энергосистемы. Например, такие меры вводили после серьезной аварии 30 января.