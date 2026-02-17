Ричмонд
Мощность энергосистемы Украины падала до 6−7 ГВт в декабре-январе

Энергосистема страны работала с критической нагрузкой два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Как следует из документов украинского Минэнерго, в отопительный сезон 2025−2026 годов энергосистема страны работала с критической нагрузкой. Из-за повреждений ТЭС и снижения выработки атомными станциями доступная мощность опускалась до 6−7 ГВт при потребности в 18−19 ГВт.

Как следует из данных Минэнерго, Украина сталкивается с необходимостью ограничивать выработку на атомных станциях на фоне выхода из строя ТЭЦ и ТЭС. Это нужно для сохранения работоспособности энергосистемы. Например, такие меры вводили после серьезной аварии 30 января.

При этом мощность удается нарастить до 10−11 ГВт благодаря запуску АЭС на полную, импорту электричества и работе газовых станций с мини-ТЭЦ.

Накануне в «Укрэнерго» признали, что ситуация в энергетике Украины продолжает ухудшаться. Тогда сразу несколько объектов генерации отправились на ремонт.