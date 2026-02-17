В Хабаровске 20 февраля изменят схему движения из-за Кубка России по ралли

Автобусы маршрутов № 14, 19, 34, 56 и 82 в направлении центра пойдут с Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару на Дзержинского и Муравьёва-Амурского. В обратном направлении они проследуют с Муравьёва-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару на Льва Толстого и Карла Маркса. Остальные маршруты также получат временные изменения с объездами по Запарина, Калинина, Ленина и Комсомольской.