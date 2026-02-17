В Хабаровске 20 февраля изменят схему движения из-за Кубка России по ралли

В субботу, 20 февраля, в Хабаровске пройдёт этап Кубка России по ралли, из-за чего с 14:30 до 17:00 ограничат движение по улицам Карла Маркса и Муравьёва-Амурского от Льва Толстого до Шеронова. Об этом сообщили в администрации города.
Троллейбусы маршрутов № 1, 4 и 9 в направлении центра пойдут с улицы Карла Маркса по Гайдара, Ким Ю Чена и Шеронова на Муравьёва-Амурского. В обратную сторону они проследуют с Муравьёва-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару и Льва Толстого на Карла Маркса.
Автобусы маршрутов № 14, 19, 34, 56 и 82 в направлении центра пойдут с Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару на Дзержинского и Муравьёва-Амурского. В обратном направлении они проследуют с Муравьёва-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару на Льва Толстого и Карла Маркса. Остальные маршруты также получат временные изменения с объездами по Запарина, Калинина, Ленина и Комсомольской.
Движение в районе проведения ралли будет регулировать ГИБДД. Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки общественного транспорта в указанное время. После завершения мероприятия улицы откроют в обычном режиме.