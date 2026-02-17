Удушающий прием: полковник рассказал, как ВС РФ берут Константиновку

«В отличие от тактического окружения (непосредственного огневого контакта с целью расчленения сил), оперативная фаза направлена на стратегическое “удушение”. Ее цель — полная изоляция района боевых действий, создание условий, при которых противник лишается управления и снабжения, что является прямой подготовкой к финальному этапу — ликвидации группировки ВСУ», — сказал Матвийчук.