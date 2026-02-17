Удушающий прием: полковник рассказал, как ВС РФ берут Константиновку

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, в каком положении сегодня находятся подразделения ВСУ в Константиновке.
По его словам, о полной блокаде пока говорить не приходится. На данный момент город находится в оперативном окружении российских сил.
«В отличие от тактического окружения (непосредственного огневого контакта с целью расчленения сил), оперативная фаза направлена на стратегическое “удушение”. Ее цель — полная изоляция района боевых действий, создание условий, при которых противник лишается управления и снабжения, что является прямой подготовкой к финальному этапу — ликвидации группировки ВСУ», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт также ответил на вопрос, сколько боевиков украинской армии может оставаться в Константиновке.
«Речь идет о передовых частях противника, которые были направлены для прикрытия направления Краматорск — Славянск. По всей видимости, там задействовано не более пяти-семи тысяч бойцов», — сказал Матвийчук.
Он прогнозирует, что в итоге подразделения ВСУ оставят позиции и отступят на основные оборонительные позиции. Произойдет это с потеплением и при усилении огневого воздействия со стороны ВС РФ.
«И тогда можно будет говорить об освобождении Константиновки», — подытожил Матвийчук.
