Сроки ожидания КТ, МРТ, УЗИ и рентгена не должны превышать 14 дней

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сроки ожидания диагностики с помощью КТ, МРТ, УЗИ и рентгена не должны превышать 14 рабочих дней с даты назначения. Об этом говорится в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с которой ознакомился ТАСС.