Сроки ожидания КТ, МРТ, УЗИ и рентгена не должны превышать 14 дней

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сроки ожидания диагностики с помощью КТ, МРТ, УЗИ и рентгена не должны превышать 14 рабочих дней с даты назначения. Об этом говорится в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с которой ознакомился ТАСС.
«Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований», — говорится в документе.
Кроме того, сроки проведения рентгена, маммографии, УЗИ также не должны превышать 2 недель со дня назначения исследования, отмечается в программе.
При подозрении на онкологическое и сердечно-сосудистое заболевания сроки ожидания исследований сокращаются до 7 дней, уточняется в документе.