Работодатель может поручить сотруднику чужую работу: Роструд уточнил правила

Работодатель имеет право поручить сотруднику выполнение чужих обязанностей, если это указано в его трудовом договоре или должностной инструкции. Об этом свидетельствуют документы Роструда.
По информации ведомства, если обязанность выполнять чужую работу уже прописана в трудовом договоре или должностной инструкции, дополнительная оплата не требуется. В этом случае достаточно оклада, так как такие условия уже предусмотрены внутренними актами компании.
Если же выполнение чужих обязанностей не входит в должностные обязанности работника, его можно назначить на эти задачи только при его письменном согласии и за отдельную оплату. Размер дополнительной платы устанавливается по согласованию сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что работодатели не вправе задерживать отпуск сотрудников более чем на два года подряд. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина уточнила, что в случае нарушения этого требования могут быть наложены штрафы в размере от 50 до 70 тысяч рублей.