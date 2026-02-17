Работодатель может поручить сотруднику чужую работу: Роструд уточнил правила

Ранее KP.RU сообщал, что работодатели не вправе задерживать отпуск сотрудников более чем на два года подряд. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина уточнила, что в случае нарушения этого требования могут быть наложены штрафы в размере от 50 до 70 тысяч рублей.