В Перми шесть детей, отравившихся в детском саду, выписаны из больницы

Шесть детей из числа пострадавших от отравления в детском саду на Гайве в Перми выписали из больниц, сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Напомним, всего с признаками заражения сальмонеллёзом были госпитализированы семь воспитанников детского сада № 394 на улице Гайвинской — таким образом, сейчас на лечении в стационаре остаётся один ребёнок.
Вскоре после произошедшего стало известно, что компания, поставлявшая продукты для питания в детсад № 394, не контролировала сроки годности продукции, а также допускала другие нарушения — в результате её работу приостановили решением суда.
Уголовное дело о массовом отравлении детей находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.