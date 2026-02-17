Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми шесть детей, отравившихся в детском саду, выписаны из больницы

На стационарном лечении остаётся только один ребёнок.

Источник: Аргументы и факты

Шесть детей из числа пострадавших от отравления в детском саду на Гайве в Перми выписали из больниц, сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Напомним, всего с признаками заражения сальмонеллёзом были госпитализированы семь воспитанников детского сада № 394 на улице Гайвинской — таким образом, сейчас на лечении в стационаре остаётся один ребёнок.

Вскоре после произошедшего стало известно, что компания, поставлявшая продукты для питания в детсад № 394, не контролировала сроки годности продукции, а также допускала другие нарушения — в результате её работу приостановили решением суда.

Уголовное дело о массовом отравлении детей находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.