Сельские дома культуры Хабаровского края ждёт масштабный ремонт

Краевая поддержка на капитальный ремонт сельских домов культуры была введена по инициативе Дмитрия Демешина в 2025 году. Общий объем средств, предусмотренный на субсидии муниципальным образования, составляет 150 млн рублей. В этом году на капитальный ремонт учреждений культуры будет направлено 133 млн рублей. Оставшиеся средства будут направлены на модернизацию еще одного учреждения в том районе, который наиболее эффективнее в плане подачи заявок на субсидию.