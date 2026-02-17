Ричмонд
Сельские дома культуры Хабаровского края ждёт масштабный ремонт

На эти цели из регионального бюджета выделят 150 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году 8 учреждений культуры Хабаровского края будут отремонтированы за счет бюджета региона. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Речь идет о музеях и Домах культуры в сельских местностях.

В селе Некрасовка Хабаровского района культурно-досуговый центр после капремонта станет точкой притяжения для местных жителей, где будут проходить концерты, выставки и мастер-классы.

В Бикине отремонтируют кино-досуговый центр, единственное учреждение подобного профиля во всем округе. Его ремонт позволит расширить спектр культурных мероприятий для горожан.

В Охотске на севере Хабаровского края обновят детскую школу искусств, что поможет создать комфортные условия для обучения юных талантов и привлечь больше детей к занятиям творчеством.

В селе Лидога Нанайского района отремонтируют местный Дом культуры. Здесь проведут капитальный ремонт зрительного зала. Это повысит качество проводимых мероприятий и создаст для посетителей по-настоящему комфортные условия.

В Вознесенском Амурского района будет произведен ремонт центра культуры и досуга «Радуга». Модернизация позволит расширить перечень услуг и внедрить новые форматы работы с аудиторией. в Эльбане центр славянской культуры «Родник» играет важную роль в сохранении и укреплении традиций, а его обновление поможет усилить работу в этом направлении.

В Ванинском районе районный краеведческий музей наконец обретет свой собственный дом. Прежде он размещался в доме культуры. Капремонт позволит адаптировать отдельное здание под организацию музейной деятельности: создать современные выставочные залы и улучшить условия для хранения экспонатов.

Краевая поддержка на капитальный ремонт сельских домов культуры была введена по инициативе Дмитрия Демешина в 2025 году. Общий объем средств, предусмотренный на субсидии муниципальным образования, составляет 150 млн рублей. В этом году на капитальный ремонт учреждений культуры будет направлено 133 млн рублей. Оставшиеся средства будут направлены на модернизацию еще одного учреждения в том районе, который наиболее эффективнее в плане подачи заявок на субсидию.

Дмитрий Демешин поручил держать на строгом контроле реализацию проектов и своевременное заключение контрактов по всем отобранным объектам. Это позволит избежать задержек и обеспечить высокое качество работ.