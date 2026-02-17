В Перми жители могут бесплатно сдавать старые автомобильные шины

Социальный проект по сбору и утилизации шин стартовал в Перми в прошлом году. Контейнеры установлены в разных районах, чтобы снизить количество несанкционированных свалок. На каждом контейнере есть QR-код: через него можно сообщить о переполнении или оставить комментарий. Сейчас шины принимают по адресам: 2-я Баранчинская, 10; Магистральная, 88; Монастырская, 161; Писарева, 7; Полазненская, 105.