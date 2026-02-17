В Перми жители могут бесплатно сдавать старые автомобильные шины

Жители Перми теперь могут безопасно и бесплатно избавиться от старых автомобильных шин, сдавая их в специальные контейнеры.
Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства напоминает, что покрышки нельзя выбрасывать на обычные свалки, сжигать или сбрасывать в водоёмы. Правильный способ — отправить их на переработку.
Социальный проект по сбору и утилизации шин стартовал в Перми в прошлом году. Контейнеры установлены в разных районах, чтобы снизить количество несанкционированных свалок. На каждом контейнере есть QR-код: через него можно сообщить о переполнении или оставить комментарий. Сейчас шины принимают по адресам: 2-я Баранчинская, 10; Магистральная, 88; Монастырская, 161; Писарева, 7; Полазненская, 105.
С момента запуска проекта региональный оператор АО «ПРО ТКО» уже отправил на переработку более 520 тонн покрышек. В контейнеры принимают шины легковых автомобилей, грузовиков до 22,5 радиуса, а также повреждённые шины с порезами или проколами.