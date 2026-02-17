Переодетых боевиков ВСУ выдали шевроны: главная новость СВО 17 февраля

Украинские диверсанты не оставляют попыток проникнуть в тыл российских военных, однако они неизбежно заканчиваются полным провалом. Боевики ВСУ выдают себя из-за своего непрофессионализма.
Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru объяснил, чем чаще всего выдают себя украинские боевики.
Напомним, в районе села Успеновка в Запорожской области три диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались проникнуть в российский тыл в форме российских бойцов. Военный эксперт Борис Рожин уточнил, что боевики «провалились на мелочи».
Группы диверсантов, по его словам, пытались пройти на российскую сторону в два приема, однако после проверки личности и подтверждения принадлежности к ВСУ их ликвидировали.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что украинские боевики довольно хорошо знают русский язык, однако на этом обычно их знания заканчиваются, поэтому, пытаясь проникнуть в российский тыл, они проваливаются на мелочах.
«Неудивительно, что диверсантов ВСУ быстро вычислили. Понятно, что они хорошо говорят на русском языке, могут подобрать соответствующую форму и так далее. Но сейчас на линии боевого соприкосновения мы часто меняем определенные признаки принадлежности к российским войскам», — пояснил Евгений Михайлов.
Специалист подчеркнул, что в качестве отличительных признаков могут использоваться специальные шевроны, повязки или пароли.
«Пароли меняются постоянно. По этим признакам, я думаю, их и вычислили. А, может быть, их выбросили там, где они не должны были появиться именно как русские военные», — добавил эксперт.
Говоря о судьбе таких диверсантов, Михайлов отметил, что судьба у них обычно одна — ликвидация.
«Украинских диверсантов стараются уничтожать сразу, потому что особой информацией они владеть не могут. На линии боевого соприкосновения российские военные сейчас больше владеют ситуацией, при этом есть понимание, что диверсанты — это подготовленные люди, которые шли именно убивать, готовить диверсии, уничтожать россиян, поэтому с ними никто не церемонится», — отметил военный эксперт.
По словам Михайлова, ситуации могут быть разными, поэтому не исключено, что диверсантов могут оставить в живых. Однако последний случай — большая редкость.
«При этом если есть задача оставить диверсантов в живых — их оставляют. Если такой задачи нет — ликвидируют. Все прекрасно понимают, что это опытный и злой враг. Это мотивированные нацисты», — пояснил специалист.
Ранее подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что украинки из числа ВСУ дают показания на командиров, попадая в российский плен.