Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 17 февраля.
Овнам звезды советуют быть осторожными, особенно в бытовых делах. Есть риск наткнуться на мелкие неприятности и даже получить травмы. В рутинных делах тоже не все гладко: добиться успеха будет сложнее, чем кажется, а на пути могут возникнуть препятствия, преодолеть которые будет трудно. Смягчить ситуацию помогут настойчивость и находчивость. Иногда придется идти на хитрость, что не всем понравится.
Тельцам не стоит откладывать какие-либо дела в долгий ящик. Лучше закрыть хвосты сейчас. Утро обещает быть благоприятным во многих отношениях. Именно в это время стоит действовать решительно, не тратя время на пустые разговоры. Соберите максимум информации, прежде чем связывать себя какими-то обязательствами. В вечерние часы уделите время близким.
У Близнецов преобладает влияние позитивных тенденций. День будет плодотворным, удастся добиться многого. При этом вас никто не торопит. У вас есть достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый шаг, принять взвешенные решения. Не исключены удачные сделки и выгодные покупки. Там, где дело касается денег, интуиция вас не подводит. В личных отношениях тоже проблем не возникнет.
Раков тоже ждет достаточно успешный день. Вы сможете добиться успеха во многих делах, решить вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Не бойтесь экспериментировать и прибегать к творчеству в делах. Не исключено, что именно нестандартные и оригинальные решения помогут добиться наилучшего результата. Также именно в этот день появится возможность наладить отношения с теми, с кем вы часто ссоритесь.
День пройдет у Львов эмоционально. Представители знака сейчас слишком чувствительны к любым замечаниям и поддаются на провокации. Астрологи рекомендуют быть разборчивыми в общении, стараться держаться подальше от тех, кто выводит из равновесия. Зато после встреч с теми, кто вас поддерживает, вы почувствуете прилив сил. Можно смело заключать сделки: они будут выгодными.
Девам важна осторожность. Этот день вполне может преподнести неприятные сюрпризы. В особенности трудно будет тем представителям знака, кто привык к быстрому успеху. Звезды советуют не впутываться в лишние обязательства, особенно в финансовые. Лучше не смешивать личные и деловые отношения: держитесь подальше от служебных романов.
От Весов день потребует сосредоточенности, не стоит спешить. День требует взвешенных решений и обдуманных поступков. Сейчас очень легко выдать желаемое за действительное, сделать то, о чем прежде придется пожалеть, именно поэтому так важно не спешить с решениями. Не исключены разногласия с людьми, на которых вы прежде могли полагаться во всем. Нежелательно принимать важные решения, касающиеся финансов.
Скорпионам, как и Тельцам, не стоит откладывать дела на потом. Особенно благоприятна для вас первая половина дня. В это время высок шанс добиться успеха почти в любом деле и решить сложные задачи, которые вы поставили для себя. Также есть возможность урегулировать конфликты. Также не стоит планировать далекие поездки.
У Стрельцов может все валиться из рук, будут проблемы в делах. Ситуация требует внимания, но вам трудно сосредоточиться, поэтому вероятность ошибок будет выше, чем обычно. Необдуманные поступки могут навредить делу, которому вы в последнее время отдавали много сил. Не исключено, что старые партнеры захотят возобновить сотрудничество.
У Козерогов появится интересная возможность заручиться помощью влиятельных людей, договориться о сотрудничестве с теми, кому вы недавно оказали важные услуги. В то же время какие-либо деловые вопросы лучше обсуждать в неформальной обстановке: так будет гораздо проще найти общий язык, особенно с новыми для вас людьми. Не исключены приятные сюрпризы, подарки, знаки внимания.
Водолеям астрологи советуют быть осторожнее со своими собственными мыслями. Вы склонны выдавать желаемое за действительное. Это может привести к неприятным ошибкам и просчетам. Старайтесь не иметь дел с сомнительными личностями и не доверяйте тем, кого плохо знаете: высок риск обмана. Вечер проведите в семейной спокойной обстановке. Это позволит собраться с мыслями для решения важных задач и просто отдохнуть.
Рыб ждет насыщенный день. В том числе приятные неожиданности и удачные совпадения, которые ощутимо повлияют на вас. Не исключены интересные деловые предложения. Их можно принимать без долгих раздумий, и вы останетесь довольны результатом. Не исключено, что вы сможете найти применение своим умениям и талантам, о которых мало кто знает, передает «Российская газета».