В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО

МОСКВА 17 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила законодательно закрепить услуги по профессиональной ориентации детей и подростков как отдельный вид деятельности некоммерческих организаций.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях системного закрепления статуса данной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о дополнении статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях” отдельным видом деятельности — услуги в сфере профессионального ориентирования детей и подростков», — сказано в письме.
В документе предлагается дополнить статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» отдельным видом деятельности — услугами в сфере профессионального ориентирования детей и подростков, а также внести соответствующие изменения в положение о ведении реестра социально ориентированных НКО (СОНКО) и установить критерии включения организаций в этот реестр по признаку оказания профориентационных услуг несовершеннолетним.
Лантратова отметила, в настоящее время профориентационная деятельность не имеет самостоятельного правового статуса и формально относится к разделу «Образование» в классификаторе ОКВЭД, что создает избыточные административные барьеры для СОНКО, не имеющих образовательного статуса или профильных подразделений.
Кроме того, глава думского комитета предложила проработать вопрос о выделении отдельного кода ОКВЭД для организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также уточнить действующие коды с тем, чтобы в них прямо была указана профориентация как самостоятельное направление работы.
По ее мнению, системное закрепление статуса профориентации позволит повысить прозрачность работы НКО, сформировать объективную статистику в сфере профориентации, создать условия для адресной господдержки СОНКО и повысить эффективность государственной политики в сфере занятости молодежи и ранней профориентации.