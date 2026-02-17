Жители новосибирской Первомайки жалуются на едкий запах

Жители микрорайона «Весенний», расположенного в Первомайском районе Новосибирска, регулярно сталкиваются с проблемой едких выбросов в атмосферу. Особенно остро эта проблема проявилась в феврале 2026 года: запах, который местные описывают как сернистый и напоминающий «тысячи горящих спичек», ощущается почти каждый вечер, с 18:00 до 23:00.
По информации портала infopro54, жители подозревают, что источником загрязнения является промышленная зона с крупными предприятиями, находящаяся поблизости. Однако официального подтверждения этой гипотезы пока нет.
Несмотря на обращения в прокуратуру и Следственный комитет, ситуация не улучшилась, и 5 февраля выбросы возобновились. Жители вынуждены держать окна закрытыми, так как дышать становится невозможно. Основное требование местных — установка стационарного поста мониторинга воздуха в микрорайоне для оперативного фиксирования загрязнений.
Татьяна Картавых