Жители новосибирской Первомайки жалуются на едкий запах

Жители микрорайона «Весенний», расположенного в Первомайском районе Новосибирска, регулярно сталкиваются с проблемой едких выбросов в атмосферу. Особенно остро эта проблема проявилась в феврале 2026 года: запах, который местные описывают как сернистый и напоминающий «тысячи горящих спичек», ощущается почти каждый вечер, с 18:00 до 23:00.