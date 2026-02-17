TNI: Россия перебросила истребители Су-57 на границу с КНР из-за Украины

РФ перебросила истребители пятого поколения Су-57 на границу с КНР из-за Украины. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
— Россия перебросила большую часть истребителей Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке — максимально удаленную географически от продолжающихся боевых действий на Украине, — написал он в статье, посвященной обсуждению появившихся недавно в интернете спутниковых снимков с самолетами Су-57, которые были замечены на дальневосточной базе.
Автор допустил, что истребители могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний.
— Другое возможное объяснение заключается в том, что Россия стремится защитить свои Су-57 от Украины, — высказался обозреватель в публикации.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался разочарованием. Об этом в январе заявил обозреватель The National Interest Харрисон Касс. По его словам, российская программа создания истребителей преследует цели мирового уровня, но ей не хватает возможностей такого уровня.