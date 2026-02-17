В Новосибирске утром 17 февраля пробки достигли 7 баллов

Утром 17 февраля Новосибирск встал в пробках. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог достигла 7 баллов.
На правом берегу плотное движение наблюдается на улицах Большевистская, Ипподромская, Богдана Хмельницкого, Кирова, а также на 1-м Мочищенском шоссе.
Заторы образовались на Октябрьском мосту, а также на участках Советского шоссе, улиц Петухова, Ватутина и Станиславского.
Серьёзные сложности возникли в сторону Академгородка, в районе станции «Береговая». Пробка на Бердском шоссе растянулась более чем на шесть километров. По данным сервиса, на этом участке произошло сразу три ДТП, что дополнительно осложнило движение.