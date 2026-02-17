Ричмонд
В Новосибирске утром 17 февраля пробки достигли 7 баллов

На ключевых магистралях правого и левого берегов движение оказалось затруднено, а в сторону Академгородка пробка растянулась более чем на шесть километров.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 17 февраля Новосибирск встал в пробках. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог достигла 7 баллов.

На правом берегу плотное движение наблюдается на улицах Большевистская, Ипподромская, Богдана Хмельницкого, Кирова, а также на 1-м Мочищенском шоссе.

Заторы образовались на Октябрьском мосту, а также на участках Советского шоссе, улиц Петухова, Ватутина и Станиславского.

Серьёзные сложности возникли в сторону Академгородка, в районе станции «Береговая». Пробка на Бердском шоссе растянулась более чем на шесть километров. По данным сервиса, на этом участке произошло сразу три ДТП, что дополнительно осложнило движение.