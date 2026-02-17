В ГД нашли управу на застройщиков: Колясочные и велопарковки могут стать обязательными по закону

Я уверен, что обязательно новые дома должны проектироваться вместе с колясочными. Более того, должны быть места для парковки велосипедов, и желательно делать такие велосипедные внутри подъезда или на придомовой территории. Это важная часть инфраструктуры. Коляски — это важно для семей, особенно для молодых, которые заводят детей. Велосипеды — для всех активных людей, это здоровье. А в квартирах, при нынешних размерах новых квартир, очень мало места для хранения и колясок, и велосипедов. То есть такое пространство просто необходимо, особенно в новостройках.