В ГД нашли управу на застройщиков: Колясочные и велопарковки могут стать обязательными по закону

Я уверен, что обязательно новые дома должны проектироваться вместе с колясочными. Более того, должны быть места для парковки велосипедов, и желательно делать такие велосипедные внутри подъезда или на придомовой территории. Это важная часть инфраструктуры. Коляски — это важно для семей, особенно для молодых, которые заводят детей. Велосипеды — для всех активных людей, это здоровье. А в квартирах, при нынешних размерах новых квартир, очень мало места для хранения и колясок, и велосипедов. То есть такое пространство просто необходимо, особенно в новостройках.
Олег Леонов.
Депутат Государственной думы.
Чиновник считает, что решить проблему можно двумя путями. Для новостроек необходимо на законодательном уровне закрепить требование включать колясочные в проект на этапе строительства. Что касается старого жилого фонда — пятиэтажек и девятиэтажек — то здесь выходом может стать обустройство специальных боксов на придомовых территориях. Заниматься этим вопросом, по мнению Леонова, должны управляющие компании или сами жильцы по согласованию с ними. Однако в новых домах, уверен парламентарий, такие помещения должны появляться ещё на этапе строительства, иначе ситуация с дефицитом мест для хранения будет только усугубляться.
Ранее россиянам пообещали скидки на новые квартиры в марте. Номинальные цены на новостройки вырастут на 1−1,5%, но реальную стоимость покупки можно снизить на четверть благодаря скрытым скидкам. Застройщики вынуждены идти на уступки покупателям: скидки могут достигать 20−25%. Основная причина — не рост спроса, а удорожание себестоимости (стройматериалы, логистика, зарплаты подорожали на 12−15% за год) и высокие ставки по проектам.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.