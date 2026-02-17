Омичи вновь испытывают трудности с вылетом в Сочи

На онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 8:00 вторника, 17 февраля 2026 года, отражены данные о продолжительной задержке вылета борта по маршруту Омск — Сочи.
На момент публикации рейс авиакомпании «Икар», запланированный на 8:05, перенесен на 15:40. Соответственно, ожидание пассажиров продлится более 7 с половиной часов.
Ранее официальный телеграм-канал Росавиации уведомил о вводе временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту.
Отметим, подобная ситуация повторяется второй раз за последнюю неделю: ранее аналогичные трудности возникали в воскресенье, 15 февраля 2026.