Омичи вновь испытывают трудности с вылетом в Сочи

У омичей второй раз за неделю возникли проблемы с вылетом в Сочи.

Источник: Freepik

На онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 8:00 вторника, 17 февраля 2026 года, отражены данные о продолжительной задержке вылета борта по маршруту Омск — Сочи.

На момент публикации рейс авиакомпании «Икар», запланированный на 8:05, перенесен на 15:40. Соответственно, ожидание пассажиров продлится более 7 с половиной часов.

Ранее официальный телеграм-канал Росавиации уведомил о вводе временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту.

Отметим, подобная ситуация повторяется второй раз за последнюю неделю: ранее аналогичные трудности возникали в воскресенье, 15 февраля 2026.