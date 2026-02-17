В КХЛ признали капитана омского «Авангарда» Шарипзянова лучшим защитником недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги 22-й игровой недели регулярного чемпионата и назвала лучших игроков. Так, лучшим вратарём признан Александр Самонов (ЦСКА), лучшим нападающим — Тэйлор Бек (Сибирь), а лучшим новичком — Матвей Поляков (СКА).
Лучшим защитником в очередной раз подряд стал капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. На его счету 6 (1+5) очков в трёх матчах недели при показателе полезности «+6». Ранее Шарипзянов был признан лучшим игроком января в КХЛ.
В этом сезоне Дамир продолжает удивлять своими показателями: в 53 играх чемпионата он набрал 59 очков (21+38) по системе «гол+пас», а его показатель полезности (+23) является лучшим в команде. По набранным очкам его опережает только нападающий Константин Окулов, который в 55 играх набрал 61 очко (19+42).