В КХЛ признали капитана омского «Авангарда» Шарипзянова лучшим защитником недели

В этом сезоне Дамир продолжает удивлять своими показателями: в 53 играх чемпионата он набрал 59 очков (21+38) по системе «гол+пас», а его показатель полезности (+23) является лучшим в команде. По набранным очкам его опережает только нападающий Константин Окулов, который в 55 играх набрал 61 очко (19+42).