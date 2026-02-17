За сутки в Бодайбо вернули отопление в 15 домов, в которых живут 115 человек, среди которых 21 ребенок. Об этом рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Напомним, с 30 января в Бодайбо ввели решжим повышенной готовности из-за аварии на водопроводе. Тогда без тепла и горячей воды остались около 1300 человек.
— По информации на 16 февраля, специалисты провели внутридомовые работы в семи домах. Отогрели участок теплотрассы по улице Сосновой, — пояснили в ведомстве.
Завершено строительство и подключение магистральной теплотрассы длиной 580 метров. В работах участвовали 380 специалистов и 57 единиц техники. За прошедшие сутки численность задействованного персонала увеличилась на 46 человек.
