За сутки в Бодайбо вернули отопление в 15 домов, в которых живут 115 человек, среди которых 21 ребенок. Об этом рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Напомним, с 30 января в Бодайбо ввели решжим повышенной готовности из-за аварии на водопроводе. Тогда без тепла и горячей воды остались около 1300 человек.