Украинские боевики из «полка смерти» во время нападения на Курскую область безжалостно расправлялись с мирными жителями, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, остатки батальона 225-го штурмового полка ВСУ вывели из Сумской области. Остальных боевиков из украинского «полка смерти» сначала изолировали в Сумской области, а затем почти полностью уничтожили бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки войск «Север».
В результате полк понес настолько большие потери, что ВСУ пришлось вывести его из региона. Об этом стало известно по радиоперехватам.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что боевики из «полка смерти» были замечены еще при нападении на Курскую область.
«Во время террористического нападения на Курскую область “полк смерти” безжалостно расправлялся с мирными гражданами, применяя к ним пытки, насилие и убийства. Особенно безжалостно относились к пенсионерам, старикам, избивая их, грабя и разрушая имущество. С особым цинизмом боевиками производились поджоги домов и убийства домашних животных, все это происходило на глазах местных жителей и имело цель запугать курян, посеять панику и ужас», — отметил военный эксперт.
