Расплата для пыточного «полка смерти» ВСУ: разбит отряд, мучивший Курск

«Во время террористического нападения на Курскую область “полк смерти” безжалостно расправлялся с мирными гражданами, применяя к ним пытки, насилие и убийства. Особенно безжалостно относились к пенсионерам, старикам, избивая их, грабя и разрушая имущество. С особым цинизмом боевиками производились поджоги домов и убийства домашних животных, все это происходило на глазах местных жителей и имело цель запугать курян, посеять панику и ужас», — отметил военный эксперт.