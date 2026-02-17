Ричмонд
Мама погибшего на СВО актера Ткаченко рассказала о поисках тела сына

Тело погибшего на СВО актера Николая Ткаченко еще не эвакуировали. Подробности рассказала мама мужчины Инна Ткаченко.

Источник: Аргументы и факты

Мама погибшего на СВО актера театра и кино Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и многим другим, рассказала, как ведутся поиски тела сына на поле боя.

«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике. По словам близких друзей Николая, эвакуация тел проводится ежедневно. Некоторых сослуживцев Николая уже нашли», — отметила в беседе с aif.ru Инна Ткаченко.

Николай Ткаченко контракт с Минобороны подписал в июне 2025 года. Он погиб в декабре на красноармейском направлении, когда возвращался после выполнения боевого задания. Тело погибшего пока не смогли эвакуировать.

Как сообщалось, погибший Ткаченко был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

* Признан террористическим и запрещен в России.

