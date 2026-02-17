Мама погибшего на СВО актера Ткаченко рассказала о поисках тела сына

«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике. По словам близких друзей Николая, эвакуация тел проводится ежедневно. Некоторых сослуживцев Николая уже нашли», — отметила в беседе с aif.ru Инна Ткаченко.