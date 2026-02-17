В Новосибирской области названо 25 опасных участков дорог из-за гололёда

Наибольшее количество опасных участков зафиксировано на трассе Р-255 «Сибирь». В Мошковском районе особое внимание следует обратить на пересечение с железнодорожными путями на 56-м километре, а также на крутые спуски и подъёмы в районе 58-го, 90-го и 106-го километров. Здесь же, на 62-м, 69-м и 71-м километрах расположены опасные повороты. В Болотнинском районе чередуются участки с крутыми спусками и подъемами (на 106-м и 139-м километрах) и опасные повороты, которые встречаются в районах 95-го, 105-го, 107-го, 137-го и 139-го километрах трассы.