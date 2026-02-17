Ричмонд
Осужденный умер в колонии в Костанайской области

В колонии в Костанайской области умер один из осужденных, информацию о случившемся прокомментировали в КУИС МВД РК, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

В ведомстве сообщили, что был зафиксирован факт смерти осужденного, отбывавшего наказание за наркопреступление. «Произошедшее зафиксировано системой видеонаблюдения. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили о случившемся в КУИС.