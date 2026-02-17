На юге РФ в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода с осадками и ветром

«В южных регионах циклон, который будет уходить на север начиная с четверга. Он тоже будет усиливать свое влияние на южные области и Поволжье. От этого циклона отделится другой вихрь, и он пойдет на среднюю Волгу, на нижнее Поволжье и на юг Урала. Здесь снег, мокрый снег, местами дождь, и все это будет в сопровождении ветра», — сказала Макарова.