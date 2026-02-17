На юге РФ в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода с осадками и ветром

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неблагоприятная погода ожидается на юге РФ в ближайшие дни, прогнозируются сильные осадки и ветер. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В южных регионах циклон, который будет уходить на север начиная с четверга. Он тоже будет усиливать свое влияние на южные области и Поволжье. От этого циклона отделится другой вихрь, и он пойдет на среднюю Волгу, на нижнее Поволжье и на юг Урала. Здесь снег, мокрый снег, местами дождь, и все это будет в сопровождении ветра», — сказала Макарова.
Она добавила, что такие же явления ожидаются в южных областях. Там тоже не обойдется без осадков, но они будут идти в виде дождя, в горах с мокрым снегом. На севере ЮФО возможно повышение температуры до плюсовых значений — до 2 — 7 градусов. Ночью около нуля. На юге небольшие колебания температур от 9 до 14 градусов, в горах будет мокрый снег.