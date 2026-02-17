Кругом ямы, «Алёнушка» на ТВ и вам посылка: новости Узбекистана на 17 февраля

Тот самый день, когда понедельник уже вроде пережили, но до пятницы ещё как до снижения цен перед праздниками. Организм требует выходных, кошелёк — зарплаты, а новости — нервной системы покрепче.
Так, что работаем. Живём. Читаем новости. И помним: до пятницы осталось всего три с половиной рабочих дня.
Яма на яме: что происходит с дорогами Ташкента и почему власти молчат?
В Ташкенте в последнее время творится откровенная дорожная жесть. Такого количества ям на дорогах столица давно не видела. Соцсети буквально завалены видео: автомобили с разорванными шинами, погнутыми дисками, водители, которые вынуждены останавливаться прямо посреди проезжей части.
Менеджер, 7 тысяч клиентов и «счастливый ваучер»: в Ташкенте раскрыли крупную схему кибермошенничества.
Интересная история произошла в Ташкенте. Бывший менеджер одной из компаний по продаже товаров решил, что одной зарплаты ему недостаточно. В итоге он незаконно завладел персональными данными почти 7 тысяч клиентов и начал использовать их для кибермошенничества.
В Ташкенте закрыли несколько крупных Telegram-каналов по продаже наркотиков: их оборот — сотни тысяч долларов.
В Ташкенте пресечена деятельность сразу нескольких крупных Telegram-каналов и ботов, через которые осуществлялась продажа наркотических средств методом «закладок». Среди подписчиков этих ресурсов числились десятки тысяч пользователей.
Знаменитая «Аленушка» добралась до российского ТВ: Суннатилло Дустов побывал у Андрея Малахова.
Песня «Аленушка» известного узбекского певца Суннатилло Дустова добралась до российского федерального телевидения. Артист стал гостем популярной программы «Песни от всей души» Андрея Малахова.
Очень тепло и дожди: синоптики рассказали о погоде на неделе.
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Нас ждёт по-весеннему тёплая погода и дожди. Казалось бы, можно радоваться — весна пришла. Но не всё так просто: остаётся надеяться, что впереди не будет резкой волны холода. Раннее тепло может спровоцировать цветение деревьев, а возможное похолодание ударит по урожаю фруктов и, как следствие, по нашим кошелькам.
Рамазан без наценок? Власти снова «предупредили» торговые сети.
Власти предупредили крупные торговые сети и торговые комплексы о необходимости обеспечить стабильность цен в период Рамадана. Об этом сообщил Комитет по конкуренции.
UzAuto Motors запустил продажи обновлённого Damas: теперь мощнее, больше и… дороже.
Компания UzAuto Motors объявила о старте продаж обновлённой версии своего бессменного бестселлера — Damas. На рынок выведены сразу две модификации: грузовая Max и пассажирская Move. Теперь главный вопрос — насколько новинка окажется востребованной, учитывая, что цены стартуют от 134,4 млн сумов и доходят до 154,1 млн сумов в зависимости от комплектации.
В Сурхандарье задержали гражданина Индии при попытке дать взятку инспектору ДПС.
В Сурхандарьинской области пресечена попытка дачи взятки сотруднику дорожно-патрульной службы. Гражданин Индии предложил инспектору 10 миллионов сумов, рассчитывая избежать ответственности.
В Ташкенте начали новую масштабную охоту на «зайцев»: как это работает.
Любителей прокатиться в автобусах Ташкента бесплатно ждёт неприятный сюрприз. В столице стартовали усиленные рейды против безбилетников. Контроль за оплатой проезда заметно ужесточили, и теперь рассчитывать на «авось» становится всё сложнее.
Узбекистан собирается в космос: спутник «Мирзо Улугбек» и первый отечественный космонавт.
Сегодня Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по запуску в космос национального спутника и подготовке первого узбекского космонавта. И если раньше разговоры о космосе звучали как что-то далёкое и почти фантастическое, теперь появляются конкретные сроки и проекты.
Пожизненное за педофилию, прозрачные махалли и доступные кредиты: самые громкие реформы 2026 года.
Сегодня Шавкат Мирзиёев утвердил программу приоритетных реформ и государственную программу на 2026 год. Документы объёмные, но, если убрать официальные формулировки, внутри — довольно серьёзные изменения, которые могут повлиять на повседневную жизнь.
В Ташкенте перед Рамазаном открылись ярмарки с пониженными ценами: где искать и чего ожидать.
В столице в преддверии Рамазана начали работать специальные продуктовые ярмарки с пониженными ценами. В хокимияте Ташкента сообщили, что их цель — обеспечить жителей основными продуктами по доступной стоимости и не допустить искусственного завышения цен в период повышенного спроса.
В хокимияте Ташкента рассказали, когда начнётся массовый ремонт дорог.
Сегодня мы писали о том, в каком состоянии оказалась дорожная инфраструктура столицы. У многих водителей складывается ощущение, что на некоторых улицах асфальта уже меньше, чем ям. Соцсети переполнены жалобами и видео с повреждёнными автомобилями.
В Ташкенте грузовик насмерть сбил курьера на велосипеде.
В Ташкенте произошло очередное трагическое ДТП. Сегодня в соцсетях распространились фото и видео с места аварии, пользователи писали, что на перекрёстке грузовик насмерть сбил курьера на велосипеде.
Секунды, которые стоили машины: появилось новое видео резонансного ДТП в Сергелийском районе.
Мы уже несколько раз писали о резонансном ДТП в Сергелийском районе Ташкента, где автомобиль Lacetti после столкновения буквально разорвало на части. Сегодня в соцсетях появилось видео аварии с нового ракурса — это запись с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося позади. И эта запись даёт куда более полную картину произошедшего.
«Вам посылка из-за границы»: таможня предупредила о новой схеме мошенников.
Мошенники не сидят на месте и продолжают придумывать всё новые способы получить доступ к пластиковым картам и деньгам узбекистанцев. Об очередной схеме предупредили в Таможенном комитете.
Дороги без тормозов: почему выходные снова прошли под знаком ДТП.
Как ни странно, но, судя по всему, скоро в новостной ленте не останется ни одного дня без сообщений о ДТП. И дело не только в том, что автомобилей на дорогах становится всё больше. Проблема куда глубже — в отсутствии принципа неотвратимости наказания. Водители продолжают лихачить и верить, что «пронесёт».