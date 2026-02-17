Кругом ямы, «Алёнушка» на ТВ и вам посылка: новости Узбекистана на 17 февраля

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Нас ждёт по-весеннему тёплая погода и дожди. Казалось бы, можно радоваться — весна пришла. Но не всё так просто: остаётся надеяться, что впереди не будет резкой волны холода. Раннее тепло может спровоцировать цветение деревьев, а возможное похолодание ударит по урожаю фруктов и, как следствие, по нашим кошелькам.