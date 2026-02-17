Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 20 кошек выбросили на трассе близ Семея: многие погибли из-за мороза

Неизвестные оставили почти 20 кошек умирать в мороз на трассе близ Семея. В полиции области Абай рассказали о произошедшем и пообещали установить виновных, сообщает телеканал «Астана».

Источник: Nur.kz

Почти двадцать кошек и котят выбросили на трассе в Семее. Часть животных погибла от мороза, семерых удалось спасти.

Очевидцы сообщили, что кошек выкинули прямо на обочину, некоторые из них были в коробках, другие — в мешках.

Расследованием занялись сотрудники полиции, начав досудебное расследование.

На девятом километре автодороги Семей — Карауыл обнаружены коробки с кошками, выброшенные на трассе.

По предварительным данным, погибли пять котят.

История взбудоражила местных общественников, которые не исключают, что так мог избавиться от питомцев один из приютов города.

В полиции пообещали, что как только будут установлены все обстоятельства произошедшего и причастные лица, дело предадут огласке.