Почти 20 кошек выбросили на трассе близ Семея: многие погибли из-за мороза

Почти двадцать кошек и котят выбросили на трассе в Семее. Часть животных погибла от мороза, семерых удалось спасти.
Очевидцы сообщили, что кошек выкинули прямо на обочину, некоторые из них были в коробках, другие — в мешках.
Расследованием занялись сотрудники полиции, начав досудебное расследование.
На девятом километре автодороги Семей — Карауыл обнаружены коробки с кошками, выброшенные на трассе.
По предварительным данным, погибли пять котят.
История взбудоражила местных общественников, которые не исключают, что так мог избавиться от питомцев один из приютов города.
В полиции пообещали, что как только будут установлены все обстоятельства произошедшего и причастные лица, дело предадут огласке.