Назван средний размер пенсии неработающих россиян

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России по состоянию на декабрь 2025 года достиг почти 24 тысяч рублей. По данным Социального фонда, проанализированным РИА Новости, выплаты выросли примерно на 2,3 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда они составляли около 21,7 тысячи.