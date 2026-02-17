Назван средний размер пенсии неработающих россиян

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России по состоянию на декабрь 2025 года достиг почти 24 тысяч рублей. По данным Социального фонда, проанализированным РИА Новости, выплаты выросли примерно на 2,3 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда они составляли около 21,7 тысячи.
В декабре 2025 года средняя пенсия неработающих граждан зафиксирована на уровне 23 996,2 рубля. Лидером по размеру выплат среди округов стал Центральный федеральный округ — 24,2 тысячи рублей.
С 1 января 2026 года страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.
