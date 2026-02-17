За борщевик на участке россиян будут штрафовать на десятки тысяч рублей

С 1 марта владельцы земельных участков в России должны будут самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными инвазивными растениями. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Новое требование касается всех категорий земли — как частных участков, так и сельхозугодий. Если собственник не примет меры, ему грозит штраф по статье 8.7 КоАП РФ.
Для граждан штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Для компаний — от 400 до 700 тысяч рублей.
Регионы смогут сами определить точные размеры штрафов и составить список растений, которые нужно обязательно уничтожать.
При этом закон не требует использовать только химию. Можно применять любые разрешённые способы: механическую очистку, агротехнические методы или биологические средства.
По словам Кошелева, цель изменений — остановить распространение опасных растений, которые вредят сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей.
