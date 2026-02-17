Умер актёр из «Крёстного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль

Скончался Роберт Дюваль, звезда фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Ему было 95 лет. О смерти сообщила его жена Лусиана.
«Боб [сокр. от Роберт] ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы», — написала она в соцсетях.
Супруга актера уточнила, что Дюваль скончался в воскресенье, однако от комментариев относительно причины смерти воздержалась.
В фильмографии актера — роли в двух первых «Крестных отцах», культовом «Апокалипсисе сегодня», драме «Судья» и классическом «Убить пересмешника». Вершиной его карьеры стала картина «Нежное милосердие», принесшая ему в 1984 году премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Актер также семь раз претендовал на «Золотой глобус» и четырежды выигрывал его. Среди наград — приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Одинокий голубь» Саймона Уинсера и за роль в телефильме Ивана Пассера «Сталин».
Из фильмов, вышедших в последние десятилетия, Дюваль запомнился ролями в драме «Судья» и криминальном детективе «Вдовы». Финальной картиной в фильмографии актера стала спортивная драма «Прорваться в НБА».
Накануне стало известно о смерти историка Роя Медведева, брата биолога Жореса Медведева. Он скончался на 101 году жизни. Он автор книг «Они окружали Сталина», «Андропов», «Владимир Путин» и многих других.
В этот же день в возрасте 77 лет ушла из жизни польская актриса Божена Дыкель. Актриса сыграла Соню в фильме «Знахарь», Мадази в «Земле обетованной» и Хелену в картине «Брюнет вечерней порой». Многие из этих лент пользовались большой популярностью как в Польше, так и в Советском Союзе.
Ранее KP.RU также сообщал о смерти легендарного адвокат Генриха Падвы. Он скончался за 10 дней до своего Дня рождения. Как стало известно, смерть наступила в результате инсульта. В числе доверителей Генриха Падвы были академик Андрей Сахаров и его окружение, бизнесмены Алишер Усманов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также известный криминальный авторитет Япончик и красноярский предприниматель Анатолий Быков, которого обвиняли в организации убийства двух лиц. Кроме того, адвокат представлял интересы крупных медиахолдингов.