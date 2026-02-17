Умер актёр из «Крёстного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль

Ранее KP.RU также сообщал о смерти легендарного адвокат Генриха Падвы. Он скончался за 10 дней до своего Дня рождения. Как стало известно, смерть наступила в результате инсульта. В числе доверителей Генриха Падвы были академик Андрей Сахаров и его окружение, бизнесмены Алишер Усманов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также известный криминальный авторитет Япончик и красноярский предприниматель Анатолий Быков, которого обвиняли в организации убийства двух лиц. Кроме того, адвокат представлял интересы крупных медиахолдингов.