Больница в Новосибирской области не обеспечивала лекарствами инвалидов

В связи с этим главврачу прокурор внес представление.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ордынского района Новосибирской области, который является инвалидом второй группы, обратился в прокуратуру, как так в местной больнице ему не назначили необходимые лекарства и не оформили на них рецепт. Надзорное ведомство провело проверку.

— Было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства о здравоохранении и защите инвалидов при обращении заявителя и других граждан в районную больницу лечащим врачом по результатам осмотра пациентов не были назначены необходимые лекарственные препараты, не оформлен рецепт в связи с их отсутствием, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим прокурор района внес главврачу больницы представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения пациентам были выписаны и отпущены необходимые для лечения препараты.