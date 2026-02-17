Больница в Новосибирской области не обеспечивала лекарствами инвалидов

Житель Ордынского района Новосибирской области, который является инвалидом второй группы, обратился в прокуратуру, как так в местной больнице ему не назначили необходимые лекарства и не оформили на них рецепт. Надзорное ведомство провело проверку.
— Было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства о здравоохранении и защите инвалидов при обращении заявителя и других граждан в районную больницу лечащим врачом по результатам осмотра пациентов не были назначены необходимые лекарственные препараты, не оформлен рецепт в связи с их отсутствием, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с этим прокурор района внес главврачу больницы представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения пациентам были выписаны и отпущены необходимые для лечения препараты.