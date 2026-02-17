Больница в Новосибирской области не обеспечивала лекарствами инвалидов

— Было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства о здравоохранении и защите инвалидов при обращении заявителя и других граждан в районную больницу лечащим врачом по результатам осмотра пациентов не были назначены необходимые лекарственные препараты, не оформлен рецепт в связи с их отсутствием, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.