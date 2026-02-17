Ричмонд
Расписание электричек изменится ко Дню защитника Отечества в Новосибирске

«Экспресс-пригород» объявил об изменении расписания на праздники.

Источник: НДН.ИНФО

АО «Экспресс-пригород» информирует пассажиров пригородного электротранспорта о корректировке расписания пригородных поездов в связи с празднованием Дня защитника Отечества (21−23 февраля) и Международного женского дня (7−9 марта) в 2026 году.

В праздничные даты поезда будут следовать расписанию выходного дня, сообщается на сайте перевозчика.

Железнодорожная компания просит пассажиров учитывать новые графики при планировании поездок. Цель изменений — улучшить движение пассажиров и повысить комфорт во время праздников.

Татьяна Картавых