Расписание электричек изменится ко Дню защитника Отечества в Новосибирске

АО «Экспресс-пригород» информирует пассажиров пригородного электротранспорта о корректировке расписания пригородных поездов в связи с празднованием Дня защитника Отечества (21−23 февраля) и Международного женского дня (7−9 марта) в 2026 году.
В праздничные даты поезда будут следовать расписанию выходного дня, сообщается на сайте перевозчика.
Железнодорожная компания просит пассажиров учитывать новые графики при планировании поездок. Цель изменений — улучшить движение пассажиров и повысить комфорт во время праздников.
Татьяна Картавых