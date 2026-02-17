Ричмонд
Омский «Авангард» готовится встретить дома казанский «Ак Барс»

Предыдущая встреча команд завершилась победой «ястребов» со счетом 2:1.

Источник: БЕЛТА

В Омске сегодня, 17 февраля, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На «G-Drive Арене» встретятся хоккеисты омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса».

В Восточной конференции лиги после равного количества игр «Ак Барс» занимает третью строчку и имеет в активе 75 очков. «Авангард» на второй позиции с 82 очками.

В текущем сезоне команды встречались трижды. Две встречи остались за «Авангардом». Прошлая встреча завершилась со счетом 2:1. Тогда важную победную шайбу забросил капитан Дамир Шарипзянов.

Что касается общей игры омичей, команда Ги Буше выиграла на выезде у «Адмирала» и «Амура», а дома разгромила «Трактор» (6:2).

Команда «Ак Барс» потеряла очки в Новосибирске и Челябинске. Победы достаются казанцам за пределами основного времени.

Игра в Омске сегодня начнется сегодня в 19:30 по местному времени.