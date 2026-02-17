«Мы столько диагнозов победили»: девочке с аутизмом из Конаева нужно 4,2 млн тенге на лечение

"Беременность проходила хорошо, я вовремя проходила все скрининги, жалоб не было. Родилась Алиша без патологий и осложнений. Мы не смогли надышаться своим счастьем. И даже не подозревали, что наша жизнь изменится на до и после. В два месяца Алише поставили прививку, после чего дочь изменилась, перестала плакать и реагировать на что-либо. Мышцы стали ватными, на ножки не опиралась. Что мы чувствовали в то время, не передать словами. Но нужно было собраться, мы начали борьбу за здоровье Алиши.
По кирпичику мы выкладывали ей дорогу в светлое, здоровое детство, в ее здоровое будущее", — рассказала мама девочки, Фарида Оналбаева. По ее словам, Алиша начала держать голову в 9 месяцев, сидеть и ползать в год и два месяца, а ходить — в 2 года и 4 месяца.
"Сейчас она понимает 80% на двух языках, агрессии нет, обучаема. Но нет речи. Алиша посещает реабцентр в нашем городе, логопеда, дефектолога, АФК и ЛФК-терапевтов. Мы столько диагнозов победили! В начале пути прогнозы врачей были неутешительными. Но чудо случается: пока мы верим, нет ничего невозможного. Алиша уже прошла две операции по пересадке стволовых клеток в Турции. Впереди — третья операция.
Мы никогда не вели сборов, но в этот раз нам тяжело. Я очень надеюсь на помощь", — заявила Фарида.
Стоимость операции со всеми дополнительными расходами составляет 8450 долларов — порядка 4 245 000 тенге.