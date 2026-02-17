«Мы столько диагнозов победили»: девочке с аутизмом из Конаева нужно 4,2 млн тенге на лечение

"Беременность проходила хорошо, я вовремя проходила все скрининги, жалоб не было. Родилась Алиша без патологий и осложнений. Мы не смогли надышаться своим счастьем. И даже не подозревали, что наша жизнь изменится на до и после. В два месяца Алише поставили прививку, после чего дочь изменилась, перестала плакать и реагировать на что-либо. Мышцы стали ватными, на ножки не опиралась. Что мы чувствовали в то время, не передать словами. Но нужно было собраться, мы начали борьбу за здоровье Алиши.