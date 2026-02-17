Кнутов: неуловимые ракеты РФ вывели из строя всю энергетику Украины

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» поразили подстанцию «Киевская», расположенную в Наливайковке в 50 км от украинской столицы и отвечающую за прием энергии с АЭС на западе Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru отметил, что практически все ТЭЦ и ТЭС на Украине выведены из строя.
«Мы работаем по подстанциям до 750 кВт, энергия на которые идет с атомных электростанций и обеспечивает другие регионы Украины. На сегодняшний день практически все ТЭС и ТЭЦ выведены из строя. Где-то повреждены цеха, где-то — генерирующие мощности, которые не подлежат восстановлению. Судя по заявлениям ряда украинских руководителей, обычные электростанции почти не имеют возможности вырабатывать электроэнергию, вырабатывают только АЭС», — сказал Кнутов.
Военный эксперт добавил, что вырабатываемая электроэнергия на Украине в большинстве своем идет на нужды военно-промышленного комплекса.
«Поэтому мы наносим в первую очередь удары по энергетической инфраструктуре. Вывод подстанций 750 кВт из строя ведет к тому, что АЭС не могут выдавать свою электроэнергию в систему снабжения военно-промышленного комплекса Украины. Поэтому приходится либо отключать их от этой системы, либо даже был случай остановки реактора, чтобы не произошло перегрузки системы. Поэтому применение ракет “Циркон” отвечает задачам фактического вывода из строя энергетических мощностей», — подчеркнул Кнутов.
Ранее на Украине заявили о сложной ситуации с подачей электроэнергии, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Киеве.