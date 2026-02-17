Кнутов: неуловимые ракеты РФ вывели из строя всю энергетику Украины

«Мы работаем по подстанциям до 750 кВт, энергия на которые идет с атомных электростанций и обеспечивает другие регионы Украины. На сегодняшний день практически все ТЭС и ТЭЦ выведены из строя. Где-то повреждены цеха, где-то — генерирующие мощности, которые не подлежат восстановлению. Судя по заявлениям ряда украинских руководителей, обычные электростанции почти не имеют возможности вырабатывать электроэнергию, вырабатывают только АЭС», — сказал Кнутов.