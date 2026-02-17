Ричмонд
Токсиколог Ринк: упомянутый Захаровой яд эквадорской лягушки сложно достать

Токсиколог Леонид Ринк сообщил, что получить вещество эпибатидин — большое достижение.

Источник: Аргументы и факты

Вещество эпибатидин, которое извлекают из кожи эквадорской лягушки-древолаза, крайне тяжело добывать, сообщил в беседе с aif.ru доктор химических наук, токсиколог Леонид Ринк.

Специалист отметил, что сейчас вещество используется в рамках научного исследования, однако оно обладает лекарственными свойствами.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее упомянула об этом веществе, когда комментировала заявление ряда западных стран о якобы отравлении Алексея Навального* эпибатидином.

Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания являются попыткой отвлечь внимание от публикаций, связанных со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Версия об отравлении этим веществом — пустая фикция. Это вещество очень сложно достать. Если бы не было сложно, специальный институт этим бы не занимался», — подчеркнул токсиколог.

Примечательно, что лягушки не производят эпибатидин сами. Они получают его из пищи (жуков, муравьев и мух), а затем накапливают в коже. При этом если рацион лягушки изменится — запасы этого вещества тоже исчезнут.

Впервые эпибатидин был выделен американским химиком Джоном Дейли в 1974 году.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в отравлении Навального и считает их предвзятыми и необоснованными.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

