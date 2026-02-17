Суд назначил принудительное лечение жителю Приморья за ложные сообщения о терактах

Однако в ходе судебного разбирательства была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент совершения деяний обвиняемый страдал хроническим психическим расстройством. В связи с этим он не мог осознавать фактическую природу своих действий и их общественную опасность, а также управлять своим поведением.