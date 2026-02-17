Суд назначил принудительное лечение жителю Приморья за ложные сообщения о терактах

Кавалеровский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в совершении заведомо ложных сообщений об актах терроризма, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд, с учётом исследованных доказательств, заключения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, счёл гражданина невменяемым и в соответствии со ст. 21 УК РФ не подлежащим уголовной ответственности, в соответствии с ч. 2 ст. 21, п. “а” ч. 1, ч. 2 ст. 97 УК РФ постановил применить в отношении гражданина принудительную меру медицинского характера, в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — говорится в сообщении.
Установлено, что 4 марта 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома, совершил серию звонков в международные аэропорты Пулково, Шереметьево, Внуково, Кольцово, а также аэропорты Красноярска, Новосибирска (Толмачёво), Хабаровска и Иркутска. Кроме того, ложные сообщения были направлены во Владивостокский морской терминал, гостиничный комплекс «Золотой Рог», правительство Приморья и администрацию Кавалеровского района.
В разговорах с сотрудниками организаций он утверждал, что на объектах заложены взрывные устройства, настаивал на срочной эвакуации и вызове силовиков, указывая, что «это не шутки». В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие факт совершения указанных действий: данные операторов связи, аудиозаписи вызовов, протоколы реагирования служб безопасности и другие материалы.
Однако в ходе судебного разбирательства была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент совершения деяний обвиняемый страдал хроническим психическим расстройством. В связи с этим он не мог осознавать фактическую природу своих действий и их общественную опасность, а также управлять своим поведением.
Постановление суда вступило в законную силу.
