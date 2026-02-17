Coca-Cola из Британии, Польши и Японии появилась в российских магазинах

В Пятигорске можно найти оригинальную Coca-Cola в стеклянных бутылках объемом 0,2 литра, произведенную в Великобритании. В Махачкале также продается британская кола в маленьких железных банках объемом 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске продается Coca-Cola из Японии.