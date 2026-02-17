Coca-Cola из Британии, Польши и Японии появилась в российских магазинах

Произведенная в Великобритании, Польше и Японии Coca-Cola начала появляться в магазинах нескольких российских городов. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.
Газировка в железных банках объемом 0,33 литра, произведенная в Польше, доступна в нескольких городах России. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Улан-Удэ, Краснодар, Саратов и Махачкала.
В Пятигорске можно найти оригинальную Coca-Cola в стеклянных бутылках объемом 0,2 литра, произведенную в Великобритании. В Махачкале также продается британская кола в маленьких железных банках объемом 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске продается Coca-Cola из Японии.
Ранее KP.RU писал, что корпорация The Coca-Cola Company продлила эксклюзивные права на бренд «Coke» в России. Срок охраны товарного знака продлен на десять лет — до 14 августа 2035 года. Регистрация остается действительной в ключевой категории МКТУ.