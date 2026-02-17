Ричмонд
В двух аэропортах России ввели план «Ковёр», в двух — сняли

В работе четырёх российских аэропортов произошли изменения, связанные с обеспечением безопасности полётов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале советник главы Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

Согласно опубликованной информации, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Ижевска. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов, уточнил представитель ведомства.

В то же время в Пензе и Ульяновске воздушные гавани вернулись к штатному режиму функционирования. Ранее вводившиеся там ограничения полёты были полностью сняты.

Более 50 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за сильного снегопада, ветра и плохой видимости. В Шереметьево задержано более 30 рейсов на прилёт, во Внуково — свыше 20, в Домодедово — около 10. Часть самолётов уходят на запасные аэродромы. Так, несколько бортов, направлявшихся в Москву, приземлились в Пулково, включая рейсы из Абу-Даби и Дубая.

