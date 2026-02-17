В двух аэропортах России ввели план «Ковёр», в двух — сняли

Согласно опубликованной информации, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Ижевска. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов, уточнил представитель ведомства.
В то же время в Пензе и Ульяновске воздушные гавани вернулись к штатному режиму функционирования. Ранее вводившиеся там ограничения полёты были полностью сняты.
Более 50 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за сильного снегопада, ветра и плохой видимости. В Шереметьево задержано более 30 рейсов на прилёт, во Внуково — свыше 20, в Домодедово — около 10. Часть самолётов уходят на запасные аэродромы. Так, несколько бортов, направлявшихся в Москву, приземлились в Пулково, включая рейсы из Абу-Даби и Дубая.
