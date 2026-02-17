Россиянам рассказали о росте соцпенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Об этом ТАСС сообщила экономист Людмила Иванова-Швец.
По её словам, средний размер такой пенсии увеличится на 1 054,96 рубля в месяц. На 1 октября 2025 года средняя социальная пенсия составляла 15 514,11 рубля. Индексация пройдёт автоматически, подавать заявление не нужно.
Эксперт напомнила, что социальная пенсия назначается тем, у кого не хватает стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии, а также инвалидам и детям-сиротам. Она выплачивается в твёрдой сумме и обычно индексируется раз в год 1 апреля — на уровень инфляции или чуть выше него. В отличие от неё, страховая пенсия рассчитывается индивидуально и требует минимум 15 лет стажа и определённого количества баллов.
