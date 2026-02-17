Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянам не обязательно ехать в страны Азии, чтобы полюбоваться цветением сакуры, это можно сделать в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.
«Любоваться сакурой — не значит лететь в Азию. В России есть сразу несколько городов, где весной можно застать очень красивое и вполне аутентичное цветение. Период цветения сакуры зависит по большому счету от погоды, но в большинстве российских регионов ориентиром служит промежуток с середины апреля до первой половины мая. На юге цветение начинается раньше, на северо-западе — немного позже», — сказала она.
По ее словам, в Москве основным местом притяжения становится Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, где деревья появились благодаря сотрудничеству с Японией. «В период цветения в саду складывается почти фестивальная атмосфера: фотосессии, прогулки, пикники, тематические мероприятия. Для жителей столицы это, пожалуй, самый простой способ устроить себе “японскую” весну без перелетов и виз», — отметила Домостроева.
Как отмечают в «Интуристе», одна из крупнейших коллекций сакуры собрана в Сочи в парке «Дендрарий». Весна здесь считается межсезоньем, поэтому цены на размещение ниже летних: перелет из Москвы составит от 6 до 10 тысяч рублей туда-обратно при раннем бронировании, а стоимость отелей стартует от 2−3 тысяч рублей за ночь. «В Сочи деревья обычно распускаются уже в середине апреля. Пик в парке Дендрарий чаще всего приходится на конец апреля, при этом благодаря разнообразию сортов полюбоваться сакурой можно почти до майских праздников», — подчеркнула Домостроева.
Также цветение сакуры можно увидеть в апреле в Калининграде. Здесь благодаря балтийскому климату весна наступает намного раньше других регионов. По данным туроператора, авиабилеты при раннем бронировании обойдутся в 7−12 тысяч рублей туда-обратно, а проживание — от 2 тысяч рублей за ночь и выше в зависимости от уровня отеля.
Еще одним направлением может стать Санкт-Петербург, где цветение сакуры обычно приходится на конец апреля — начало мая, но за счет переменчивой погоды период цветения может немного сдвигаться. «На майские праздники цены традиционно растут, но, если выбрать будни, можно уложиться в 4−8 тысяч рублей за перелет или поезд из Москвы туда-обратно, а варианты размещения найти от 2−3 тысяч рублей за ночь», — отметила она.