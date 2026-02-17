Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры

Как отмечают в «Интуристе», одна из крупнейших коллекций сакуры собрана в Сочи в парке «Дендрарий». Весна здесь считается межсезоньем, поэтому цены на размещение ниже летних: перелет из Москвы составит от 6 до 10 тысяч рублей туда-обратно при раннем бронировании, а стоимость отелей стартует от 2−3 тысяч рублей за ночь. «В Сочи деревья обычно распускаются уже в середине апреля. Пик в парке Дендрарий чаще всего приходится на конец апреля, при этом благодаря разнообразию сортов полюбоваться сакурой можно почти до майских праздников», — подчеркнула Домостроева.