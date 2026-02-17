Россиянам напомнили о новом штрафе до 700 тысяч с 1 марта: он коснется владельцев участков

С 1 марта вступают в силу новые штрафы для владельцев земли. Если не бороться с борщевиком и иными опасными инвазивными растениями, можно поплатиться суммой до 700 тыс. рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.