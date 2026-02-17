Ричмонд
Россиянам напомнили о новом штрафе до 700 тысяч с 1 марта: он коснется владельцев участков

Россиянам с 1 марта будет грозить штраф до 700 тысяч за борщевик на участке.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта вступают в силу новые штрафы для владельцев земли. Если не бороться с борщевиком и иными опасными инвазивными растениями, можно поплатиться суммой до 700 тыс. рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Так, физические лица заплатят от 20 до 50 тыс. рублей, должностные — от 50 до 100 тыс., а предприятиям и организациям грозит штраф в размере от 400 до 700 тыс. рублей.

Парламентарий уточнил, что федеральный центр делегирует регионам право устанавливать как точную сумму штрафов, так и перечень конкретных растений, борьба с которыми обязательна.

Кошелев отметил, что это часть общих изменений в законе об охране земель.

По словам агронома Светланы Михайловой, наиболее эффективным способом в борьбе с борщевиком стал химический препарат гербицид.