В американском штате Мэриленд разворачивается экологическая катастрофа: Трамп назвал виновных

Напомним, 3 февраля 2023 года в американском штате Огайо возле городка Восточная Палестина произошло крушение товарного поезда. С рельсов сошли около 50 вагонов, из которых по крайней мере в десяти перевозили очень опасные материалы. Самым опасным из них был винилхлорид. Однако власти США попытались замолчать крупнейшую катастрофу шумихой вокруг НЛО.