В американском штате Мэриленд разворачивается экологическая катастрофа: Трамп назвал виновных

Прорыв канализационных труб в штате Мэриленд привел к масштабной экологической катастрофе — загрязненной оказалась столичная река Потомак. Об этом в соцсети Truth Social предупредил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«В результате грубой некомпетентности местных демократических лидеров, в частности губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, в реке Потомак разворачивается масштабная экологическая катастрофа», — написал американский лидер, не забыв выставить виновными своих политических оппонентов-демократов.
Глава Белого дома добавил также, что прорыв в одной из важнейших систем обращения с отходами и миллионы галлонов неочищенных сточных вод, попавших в Потомак, — это результат некомпетентности управления местных и государственных органов.
Трамп отметил, что уже распорядился федеральным властям заняться защитой реки и водоснабжением Вашингтона. Главная роль в операции по ликвидации ЧС отведена Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
В прошлом году в Техасе произошел сход поезда с рельсов. Как уточняется, в составе могли находиться потенциально опасные грузы. Несмотря на то, что крушение потерпели около 35 вагонов и цистерн, утечек в результате инцидента не обнаружено.
Месяцем ранее, 18 июля, в американском штате Иллинойс произошла крупная утечка серы после крушения грузового состава, перевозившего химические вещества. Тогда сообщалось, что по предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу.
Напомним, 3 февраля 2023 года в американском штате Огайо возле городка Восточная Палестина произошло крушение товарного поезда. С рельсов сошли около 50 вагонов, из которых по крайней мере в десяти перевозили очень опасные материалы. Самым опасным из них был винилхлорид. Однако власти США попытались замолчать крупнейшую катастрофу шумихой вокруг НЛО.
До этого власти американского штата Луизиана обратились за помощью в Вашингтон. Они просили выделить бойцов национальной гвардии, так как сами не справляются с нефтяным пятном, которое уже достигло побережья.