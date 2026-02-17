Ричмонд
Синоптик Позднякова: южный циклон принесёт обильные снегопады

Синоптик Позднякова предупредила об обильных снегопадах в ближайшие дни в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Обильные снегопады ожидаются в Москве, сообщила aif.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Завтра-послезавтра (17−18 февраля) сильного снега не ожидается. Однако в четверг придет очередной южный циклон, который принесет не менее обильные осадки, чем ранее. Возможно, даже более интенсивные», — сказала Позднякова.

Специалист отметила, что снег может выпасть практически на всей территории столичного региона, в отличие от недавних случаев, когда он шел обильно лишь местами.

«В Москве тоже ожидается снегопад, поэтому стоит быть готовыми к этому. Четверг обещает стать очень ненастным днем», — подытожила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов А заявил, что Москву ждет сильный снегопад 19 февраля.