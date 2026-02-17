Синоптик Позднякова: южный циклон принесёт обильные снегопады

Обильные снегопады ожидаются в Москве, сообщила aif.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Завтра-послезавтра (17−18 февраля) сильного снега не ожидается. Однако в четверг придет очередной южный циклон, который принесет не менее обильные осадки, чем ранее. Возможно, даже более интенсивные», — сказала Позднякова.
Специалист отметила, что снег может выпасть практически на всей территории столичного региона, в отличие от недавних случаев, когда он шел обильно лишь местами.
«В Москве тоже ожидается снегопад, поэтому стоит быть готовыми к этому. Четверг обещает стать очень ненастным днем», — подытожила Позднякова.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов А заявил, что Москву ждет сильный снегопад 19 февраля.