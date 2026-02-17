Мужчина похитил и изнасиловал полуторагодовалую дочь родственника в Индии

В индийском городе Мумбаи родственник мужчины выкрал ночью его полуторагодовалую дочь из дома и изнасиловал. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в издании The Times of India.
Инцидент произошел 10 февраля в районе Дахисар. Утром родители увидели, что малышка исчезла из дома. Записи с камер видеонаблюдения показали, что девочку выкрал некий мужчина. Позже ее нашли брошенной у ручья в безлюдном районе, с тяжелыми травмами. Ребенка доставили в больницу.
Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 25-летний родственник отца девочки, который работал недалеко от дома, где жила малышка.
Отец девочки признался, что семья доверяла мужчине, но теперь будет добиваться самого сурового наказания для него, сказано в статье.
