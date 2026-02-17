Мужчина похитил и изнасиловал полуторагодовалую дочь родственника в Индии

Во Франции мужчина годами насиловал свою дочь, а когда она родила ему детей, переключил свое внимание на них. Об этом в декабре 2025 года сообщило издание Le Figaro. Во французском Бресте 58-летний мужчина совращал свою 33-летнюю дочь, от которой впоследствии у него родились трое детей. Позже он начал развращать их 11-летнего сына и требовал, чтобы его дочь тоже принимала в этом участие.