Омская область получит 3,2 млрд рублей на ключевые инфраструктурные проекты

Омской области выделены казначейские кредиты на сумму почти 3,2 миллиарда рублей для реализации крупных инфраструктурных проектов в 2026 году. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
Средства будут распределены на три основных направления. Более 180 миллионов рублей направят на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Почти 80 миллионов рублей выделят на реконструкцию троллейбусного депо по улице Ватутина в Омске. Основной объем финансирования — около 3 миллиардов рублей — предусмотрен для строительства нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» и возведения завода по производству сверхкрупногабаритных шин на его территории.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков. По его словам, одобренные кредиты станут важным ресурсом для ускорения реализации стратегических проектов региона.
Строительство аэропорта «Омск-Федоровка» находится на личном контроле губернатора Виталия Хоценко. На территории будущего авиаузла уже завершен демонтаж всех недостроенных объектов, оставшихся от предыдущих этапов работ. В начале февраля губернатор обсудил ход реализации проекта с заместителем председателя Правительства РФ — руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко. Особое внимание на встрече было уделено вопросам финансирования создания пункта пропуска в новом аэропортовом комплексе.
