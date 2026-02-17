Омская область получит 3,2 млрд рублей на ключевые инфраструктурные проекты

Средства будут распределены на три основных направления. Более 180 миллионов рублей направят на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Почти 80 миллионов рублей выделят на реконструкцию троллейбусного депо по улице Ватутина в Омске. Основной объем финансирования — около 3 миллиардов рублей — предусмотрен для строительства нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» и возведения завода по производству сверхкрупногабаритных шин на его территории.